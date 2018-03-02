Власти ДНР создадут программу поддержки комиссованных ополченцев

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике создадут программу социальной поддержки комиссованных ополченцев и семей погибших бойцов, заявил журналистам глава республики Александр Захарченко.

"С сегодняшнего дня в Донецкой народной республике начинается работа по созданию программы социальной поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих", — сказал Захарченко.

Он пояснил, что программа коснется систем здравоохранения, образования и социальной защиты. Кроме того, глава ДНР поручил создать специальную межведомственную комиссию и фонд для реализации программы.

"Кроме того я, как председатель общественного движения "Донецкая республика", поручаю центральному исполкому движения создать специальный фонд для реализации программы социальной поддержки комиссованных военнослужащих и семей погибших военнослужащих", — сказал глава ДНР.