Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили на 16 марта

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Верховный суд Украины для истребования доказательств перенес на 16 марта рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по обжалованию лишения его украинского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.

На заседании в пятницу суд удовлетворил ряд ходатайств адвокатов Саакашвили, в частности, о истребовании у Генпрокуратуры документов, касающихся отказа украинской стороной Грузии в выдаче Саакашвили в 2015 году, у администрации президента — документов, которые стали основанием для предоставления Саакашвили гражданства Украины в 2015 году и последующего лишения его гражданства в 2017 году.

Также суд удовлетворил ходатайство о привлечении государственной миграционной службой Украины третьей стороной по делу, которая не заявляет личных требований.

"Суд объявляет в судебном заседании перерыв на 16 марта на 10.00 (11.00 мск)", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова. Она добавила, что этого времени, по мнению суда, будет достаточно для того, чтобы истребованные документы поступили в суд.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.