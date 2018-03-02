Москва передала Киеву двух задержанных в 2017 году украинских пограничников

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва передала Киеву двух украинских пограничников, задержанных в октябре 2017 года.

"Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак",- написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко также сообщил в Twitter, что вернувшиеся из России пограничники отправятся в госпиталь. Президент пообещал продолжить работу по возвращению задержанных в РФ украинцев, а также по освобождению пленных в Донбассе.

Ранее погранслужба Украины сообщила, что двое пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с РФ. Пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило в свою очередь, что 3 октября в области были задержаны два нарушителя госграницы, представившиеся военными Сумского погранотряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Позднее ФСБ России сообщило, что задержанным предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.