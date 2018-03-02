КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем аккаунте в Facebook, что поставка комплексов Javelin из США стала для него вдохновляющей новостью.

Ранее агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Вдохновляющая новость из США — Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали — Javelin! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт! Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение продать Киеву комплексы Javelin.