Верховный суд Украины продолжил рассмотрение иска Саакашвили

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Верховный суд Украины в пятницу продолжил рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о признании неправомерным указа президента Петра Порошенко о лишении политика украинского гражданства.

В зале присутствуют адвокаты Саакашвили, а также представитель администрации президента Украины, которая выступает в процессе ответчиком.

"Мы возобновляем рассмотрение дела по иску Саакашвили к президенту Порошенко о признании незаконным и отмене указа президента (о лишении Саакашвили гражданства — ред.)", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. В октябре Саакашвили сообщил, что получил из администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.