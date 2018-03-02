Трудности перевода: Киев заявил о передаче Javelin, а США - о продаже

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали украинских чиновников за попытку приукрасить новость о продаже Украине американских вооружений.

"Теперь официально и уже публично: США поддержали передачу Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 миллионов долларов", — написал украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в Facebook

В Сети обратили внимание на то, что он заявил о передаче Украине противотанковых комплексов Javelin, в то время как в оригинальном сообщении говорилось об их продаже ("sale". — Прим. ред.).

"Написано продажа, а не передача", — отметил Олег Романенко.

"Очень интересно, что украинский вариант отличается от американского!" — написала Виктория Самарина.

"Sale" переводится как продажа, а не передача", — заметила Антонина Стародуб.

В то же время некоторые пользователи предположили, что продажа Javelin пройдет в рамках военной помощи США Украине, на которую в бюджете предусмотрено 350 миллионов долларов. Тем не менее в официальном сообщении указаний на это нет.

"США решили оказать Украине военную помощь в размере 350 миллионов долларов, но выдавать ее не наличкой (чтоб не разворовали), а джавелинами, снайперками, радарами и рациями", — отметил Гарри Полтавский.

Ранее в Пентагоне заявили, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму 47 миллионов долларов.

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предполагает выделение Украине военной помощи на 350 миллионов долларов, однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.