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В мире

Трудности перевода: Киев заявил о передаче Javelin, а США - о продаже

11:1802.03.2018
(обновлено: 11:38 02.03.2018)
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© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Архивное фотоАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали украинских чиновников за попытку приукрасить новость о продаже Украине американских вооружений.

Солдаты Национальной гвардии Украины во время принятия присяги в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Javelin – только начало: США "насытят" Украину своим оружием
"Теперь официально и уже публично: США поддержали передачу Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 миллионов долларов", — написал украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в Facebook.

В Сети обратили внимание на то, что он заявил о передаче Украине противотанковых комплексов Javelin, в то время как в оригинальном сообщении говорилось об их продаже ("sale". — Прим. ред.).

"Написано продажа, а не передача", — отметил Олег Романенко.

"Очень интересно, что украинский вариант отличается от американского!" — написала Виктория Самарина.

"Sale" переводится как продажа, а не передача", — заметила Антонина Стародуб.

В то же время некоторые пользователи предположили, что продажа Javelin пройдет в рамках военной помощи США Украине, на которую в бюджете предусмотрено 350 миллионов долларов. Тем не менее в официальном сообщении указаний на это нет.

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Архивное фото
© Фото : Public domain
В Госдуме прокомментировали закупку Киевом комплексов Javelin
"США решили оказать Украине военную помощь в размере 350 миллионов долларов, но выдавать ее не наличкой (чтоб не разворовали), а джавелинами, снайперками, радарами и рациями", — отметил Гарри Полтавский.

Ранее в Пентагоне заявили, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму 47 миллионов долларов.

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предполагает выделение Украине военной помощи на 350 миллионов долларов, однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Лариса Ильина
Им есть скоро будет нечего... В Киеве такое количество попрошаек на улицах... и теперь они покупают оружие. Мне интересно, кто это оплатит... Европа? МВФ?
12:34
02.03.2018
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