Трудности перевода: Киев заявил о передаче Javelin, а США - о продаже

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Интернет-пользователи раскритиковали украинских чиновников за попытку приукрасить новость о продаже Украине американских вооружений.Facebook.
В Сети обратили внимание на то, что он заявил о передаче Украине противотанковых комплексов Javelin, в то время как в оригинальном сообщении говорилось об их продаже ("sale". — Прим. ред.).
"Написано продажа, а не передача", — отметил Олег Романенко.
"Очень интересно, что украинский вариант отличается от американского!" — написала Виктория Самарина.
"Sale" переводится как продажа, а не передача", — заметила Антонина Стародуб.
В то же время некоторые пользователи предположили, что продажа Javelin пройдет в рамках военной помощи США Украине, на которую в бюджете предусмотрено 350 миллионов долларов. Тем не менее в официальном сообщении указаний на это нет.
Ранее в Пентагоне заявили, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму 47 миллионов долларов.
Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предполагает выделение Украине военной помощи на 350 миллионов долларов, однако половина этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.