При пожаре в наркодиспансере в Баку пострадали три человека

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. На месте пожара в наркологическом центре в Баку 34 человека спасены и трое госпитализированы, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

По данным МЧС, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС. Очевидцы сообщали РИА Новости, что пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек. По информации министерства, есть пострадавшие.

Как уточняется в заявлении, 34 из 55 человек, находящихся в корпусе наркоцентра, удалось спасти. "Трое пострадавших госпитализированы", — говорится в заявлении.