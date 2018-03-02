МВД уточнило количество погибших при пожаре в наркодиспансере в Баку

БАКУ, 2 мар — РИА Новости. На месте пожара в наркологическом центре в Баку обнаружены тела 24 человек, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.

По данным МЧС, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС. Очевидцы сообщали РИА Новости, что пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. В Минздраве РИА Новости сообщили об эвакуации свыше 30 человек. По информации министерства, есть пострадавшие.

"При осмотре места происшествия найдены тела 24 человек", — говорится в заявлении.