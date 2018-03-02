Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию на Ближнем Востоке и подготовку V Каспийского саммита, говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве отметили, что телефонный разговор состоялся накануне.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке, а также на подготовку Пятого каспийского саммита", — говорится в сообщении МИД.