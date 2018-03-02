Новую гонку вооружений начали США, заявил Пушков

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что новую гонку вооружений начали США, когда решили строить базы ПРО у российских границ и объявили о создании новых типов ядерного оружия.

"В США — предсказуемые всплески истерики. Однако "новую гонку вооружений" начала не Россия. Ее открыли США, когда решили строить базы ПРО у российских границ, а затем объявили о создании новых типов ядерного оружия. Теперь им не нравится наш ответ. Но обвинения не по адресу", — написал он в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал риторику о "новой холодной войне" пропагандисткой, по его оценке, гонка вооружений началась с выходом США из соглашения по ПРО. По словам Путина, "те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой".

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

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12.8% Здравоохранение

27.2% Оружие

19.8% Развитие науки и повышение качества образования

7.2% Другое Все опросы Голосовать

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. Усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня. В Пентагоне заявили, что США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак". Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания "маломощных" зарядов.