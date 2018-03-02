МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обвинения американской стороны в адрес России о нарушении договоров об ограничении вооружений, доказательством чего якобы стало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, не имеют под собой никаких оснований, Москва строго следует, в отличие от Вашингтона, всем существующим договоренностям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Как ранее заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы вооружения в нарушение существующих обязательств.

"Эти обвинения абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Разработка этих видов вооружений не подпадает под ограничения действующих договоренностей об ограничении, иначе Россия никоим образом этим бы не занималась", — заявил Серебренников.

Назвав подобные заявления Белого дома "нагнетанием ситуации", он отметил, что США сами "грубейшим образом" нарушают целый ряд существующих договоров, в том числе договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ), а также договор об ограничении систем ПРО.

"Мы еще раз призываем Вашингтон отказаться от надуманных обвинений и сесть за стол переговоров", — подчеркнул Серебренников.

В четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".