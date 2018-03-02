Роспотребнадзор и Минздрав Монголии договорились совместно бороться с чумой

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав Монголии договорились о сотрудничестве в борьбе с чумой, сообщается на сайте российского ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерство здравоохранения Монголии подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с чумой", — говорится в сообщении.

Документ предусматривает регулярный обмен информацией об эпидемиологической ситуации на территориях природных очагов чумы, проведение совместных экспедиционных выездов и учений, курсов повышения квалификации монгольских специалистов на базе научных учреждений Роспотребнадзора.

По соглашению РФ передаст в дар правительству Монголии мобильную лабораторию экспресс-диагностики российского производства, которая способна на многоаспектное исследование инфекционных болезней.

Как сообщает ведомство, соглашение направлено на укрепление стран евразийского пространства в области профилактики и реагирования на инфекции, а также на защиту населения России от угроз, связанных в том числе с риском распространения чумы.

Ранее по распоряжению правительства РФ была разработана программа сотрудничества между государствами для снижения риска завозов и распространения чумы в 2016–2018 годах. Россия проработала вопрос с Киргизией, Монголией и установила взаимодействие с Казахстаном, Китаем и Арменией.