Роспотребнадзор и Минздрав Монголии договорились совместно бороться с чумой

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав Монголии договорились о сотрудничестве в борьбе с чумой, сообщается на сайте российского ведомства.
Документ предусматривает регулярный обмен информацией об эпидемиологической ситуации на территориях природных очагов чумы, проведение совместных экспедиционных выездов и учений, курсов повышения квалификации монгольских специалистов на базе научных учреждений Роспотребнадзора.
По соглашению РФ передаст в дар правительству Монголии мобильную лабораторию экспресс-диагностики российского производства, которая способна на многоаспектное исследование инфекционных болезней.
Как сообщает ведомство, соглашение направлено на укрепление стран евразийского пространства в области профилактики и реагирования на инфекции, а также на защиту населения России от угроз, связанных в том числе с риском распространения чумы.
Ранее по распоряжению правительства РФ была разработана программа сотрудничества между государствами для снижения риска завозов и распространения чумы в 2016–2018 годах. Россия проработала вопрос с Киргизией, Монголией и установила взаимодействие с Казахстаном, Китаем и Арменией.