Один человек погиб при взрыве в Кабуле, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате взрыва в афганской столице Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

Ранее телеканал 1TV сообщил, что взрыв прогремел в пятницу утром в районе Кабула PD9. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как отмечает Tolo News, целью взрыва, предположительно, стал конвой иностранных сил.

Представитель заместителя министра внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими в свою очередь сообщил, что в результате взрыва ранения получили по меньшей мере четыре человека. Данные о погибших он не приводит.