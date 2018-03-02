Заскользивший на гололеде автобус виртуозно обогнул встречную машину

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В шотландском городе Эдинбург водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

Водитель стоявшей неподалеку машины запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается и машину начинает неконтролируемо заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.

Если бы не мастерство водителя за рулем автобуса, лобового столкновения было бы не избежать.

Шотландию, как и другие страны Европы, засыпало снегом. В связи с этим количество аварий увеличилось в несколько раз.