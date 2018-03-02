Итальянский писатель заявил, что в Словакии давно действует Cosa Nostra

ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Итальянская мафия действует в Словакии уже немало лет, написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook итальянский писатель Роберто Савиано, получивший всемирную известность благодаря переведенному на 42 языка роману-репортажу о мафии "Гоморра" (Gomorra) и ныне скрывающийся от ее кары под охраной полиции.

В ночь на 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, 27-летний Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в республике.

"Ян Куциак пополнил длинный и трагический список журналистов, попытавшихся вынести на свет то, что должно было остаться неизвестным — во многих случаях речь шла о контактах между организованной преступностью и государством", — написал Савиано.

По его словам, представители калабрийской мафии 'Ndrangheta, неаполитанской Camorra a сицилийской Cosa Nostra уже немало лет скрываются, оперируют и инвестируют в Словакии. Савиано напомнил также о том, что в феврале 2005 года городе Попраде на северо-востоке Словакии был арестован Уго де Лусия из неаполитанского клана Di Lauro. Есть данные, что в Братиславе активно ведет себя другой неаполитанский клан — Sarno, добавил писатель.

По мотивам книги Савиано "Гоморра" был снят одноименный фильм, номинированный в 2008 году на премию "Оскар". Писатель занимается также журналистской работой, сотрудничает с ведущими газетами Италии, а также США, Великобритании, Германии и ряда иных стран. Его главной темой остаются разоблачения преступлений мафии.