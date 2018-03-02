Правозащитник рассказал, что мешает борьбе за русские школы в Латвии

РИГА, 2 мар — РИА Новости. Борьбе за русские школы в Латвии мешают не латышские националисты, а люди со старомодными взглядами, сказал в эфире радио Baltkom общественный активист, правозащитник, инициатор референдума о русском языке в Латвии Владимир Линдерман.

В республике проходят митинги и шествия против перевода школ на латышский языка обучения в которых принимают участие тысячи жителей. В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

"Больше всего сейчас нам вредят даже не латышские националисты. Чем они могут тут помешать, это ведь наша среда. Мешает засилье людей со старомодными взглядами, чрезмерной оторванностью от вкусов современных молодых людей. Люди застряли в 70-х годах XX века. Надо меняться. А пока это бесконечное перемывание прошлого. От этого надо избавляться. Надо действовать так, как будто этого прошлого не было вообще", — сказал Линдерман.

Он также назвал "старушечьими" лозунги протестных митингов — Es esmu Latvija ("Я есть Латвия"), отметив, что молодых людей, "которые хотят дать отпор", они не способны вдохновить. По мнению Линдермана, нужны лозунги, подобные тем, что скандируют на стадионах любители футбола – "не потому что они склонны к насилию, а потому что это в рамках современной молодежной субкультуры".

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.