В Джорджии не дадут льгот авиакомпании, разорвавшей связи с оружейным лобби

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Законодатели штата Джорджия забаллотировали проект предоставления налоговых льгот авиакомпании Delta Air Lines после того, как та разорвала связи с Национальной стрелковой ассоциацией — оружейным лобби США, свидетельствуют результаты голосования.

Льготы для Delta провалились в сенате Джорджии — за них проголосовало 10 законодателей, против было 44.

По различным оценкам, налоговые льготы могли составить до 50 миллионов долларов в год. Штаб-квартира Delta находится в Атланте — столице Джорджии, где расположен также самый загруженный в мире аэропорт Хартсфилд-Джексон.

Заместитель губернатора Джорджии республиканец Кейси Кейгл ранее открыто грозил Delta санкциями за отказ от сотрудничества с оружейным лобби.

Дискуссии о контроле над оружием возобновились в США с новой силой в марте этого года после гибели 17 человек при стрельбе в школе во Флориде.