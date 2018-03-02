В Чехии рассказали, от чего будет зависеть выдача Никулина России или США

ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Решение о том, в какую страну выдать обвиняемого в РФ и США в хакерстве россиянина Евгения Никулина, будет принято в зависимости от тяжести совершенного им в каждой из стран преступления, заявил в четверг вечером глава чешского минюста Роберт Пеликан, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Чешский Минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США.

Обвиняемый опротестовал решение суда в части его возможной выдачи США. В связи с этим его дело рассматривал на открытом заседании 24 ноября 2017 года Верховный суд в Праге, который вынес решение о том, что Никулин может быть выдан в США.

В начале февраля этого года, как сообщил РИА Новости адвокат россиянина Мартин Садилек, защита Никулина направила жалобу в Конституционный суд (КС) Чехии, поводом для этого стали допущенные судами нижестоящих инстанций нарушения конкретных, гарантированных конституцией Чехии прав подзащитного. В конце февраля КС, по словам Садилека, отложил осуществление решений нижестоящих судов о выдаче Никулина в любую из двух стран до тех пор, пока КС не примет собственное решение.

Согласно чешской юрисдикции, конечный вердикт о выдаче россиянина в США или РФ может вынести глава минюста Роберт Пеликан, который не обязан по закону дожидаться решения КС по жалобе защиты Никулина. Теперь, после постановления КС об отложении осуществления решений нижестоящих судов, министр должен руководствоваться этим в своих действиях.

"Я буду решать данный вопрос, как только получу возможность для этого, потому что там есть различные процедуры, которых я должен дождаться. И при своем решении я приму во внимание, прежде всего, тяжесть совершенных преступлений и то, насколько активно эти страны (США и РФ) требовали выдачи Никулина или вспомнили (о совершенном преступлении) лишь позднее", — сказал депутатам Пеликан, выступление которого цитирует Чешское радио.

Одновременно глава минюста подтвердил депутатам, что президент Милош Земан "настойчиво" просил его о выдаче Никулина в РФ. "Я выслушал его (Земана) и познакомил со своей позицией, о которой вам сейчас не буду говорить", — сказал Пеликан депутатам.