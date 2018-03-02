Белый дом заявил, что Трамп недоволен действиями генпрокурора Сешнса

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг заявила, что президент Дональд Трамп крайне недоволен действиями генпрокурора Джеффа Сешнса.

Трамп ранее раскритиковал Сешнса за неправильное, по мнению президента, расследование возможных злоупотреблений в суде, выдающем разрешения на прослушку иностранцев. Генпрокурор заявил, что продолжит выполнять свои обязанности.

"Президент ясно высказал свое негодование, мне нечего добавить", — ответила Сандерс на просьбу журналистов в рамках брифинга прокомментировать отношения генпрокурора и Трампа.

Ранее генпрокурор Сешнс заявил, что министерство расследует возможные нарушения при обращении правоохранительных органов, включая ФБР, в специальный секретный суд по слежке за иностранцами (FISA). Это было сделано после того, как республиканцы в конгрессе и Белый дом заявили, что у них есть немало вопросов к тому, как ФБР добивается разрешения на слежку, в том числе не только за иностранцами, но и за гражданами США.

Трамп назвал "отвратительным" то, что дело расследует лишь генеральный инспектор министерства Майкл Хоровиц, назначенный Бараком Обамой, и что Хоровиц по определению не может привлекать кого-либо к уголовной ответственности.

Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР при расследовании "вмешательства РФ". В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Пейджа.

В опубликованном меморандуме также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

Демократы в ответ заявили, что ФБР и минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "историей с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельности в 2016 году, в том числе в Москве".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".