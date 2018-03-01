ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, добавив, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится".

"Президент Путин подтвердил то, что США знали все время — что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент (США Дональд Трамп — ред.) понимает, с какими угрозами он сталкивается…, и нацелен защитить своих союзников и партнеров", — сказала она.

Сандерс напомнила о послании Трампа, в котором, по ее словам, президент дал понять, что "наши ядерные возможности будут развиваться, чтобы соответствовать всем возникающим перед нами угрозам".

При этом в Белом доме выразили уверенность, что с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится". "Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать", — говорится в заявлении Сандерс.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт признала, что заявления Путина о новых вооружениях оказались для Вашингтона некоторого рода неожиданностью. "Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить" — сказала Науэрт.

В то же время представитель Госдепа выразила мнение, что некоторые из новых вооружений, о которых рассказал Путин, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В четверг президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Глава государства сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Москва также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".