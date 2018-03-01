Госдеп заявил, что выступление Путина содержало новую для него информацию

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Заявления президента России Владимира Путина о новых системах вооружений содержали новую для США информацию, признала в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее представитель Пентагона заявила, что "это оружие разрабатывается уже очень давно", так что ядерная доктрина США принимает его во внимание.

"Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам (журналистам) предоставить" — сказала Науэрт.