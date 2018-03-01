Трамп и президент Южной Кореи назвали главную цель диалога с КНДР

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подтвердили в телефонном разговоре, что целью любых переговоров с КНДР должна быть денуклеаризация Корейского полуострова, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп и президент Мун отметили свою твердую позицию, что любой диалог с Северной Кореей следует проводить с открытой, неизменной целью полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации. Лидеры обязались поддерживать тесную координацию", — говорится в сообщении Белого дома.