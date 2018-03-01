В США гражданина Израиля обвинили в угрозах еврейским центрам

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Гражданин Израиля обвиняется в США в угрозах еврейским общественным центрам и организациям, сообщило министерство юстиции США.

Обвиняемый Майкл Рон Давид Кадар, которому 19 лет, имеет гражданство Израиля и США. В штате Флорида его обвиняют в звонках с угрозами в еврейские общинные центры. В столичном округе Колумбия ему предъявлены обвинения в угрозах посольству Израиля и общественной организации Антидиффамационная лига. Также уголовные обвинения предъявлены Кадару в штате Джорджия.

Согласно обвинительному заключению, Кадар рассылал угрозы с января по конец февраля 2017 года. В частности, он грозил заложенными взрывными устройствами или массовой стрельбой. Среди жертв были не только еврейские организации, но и международный аэропорт Орландо и школа во Флориде.

Кадар находится под арестом в Израиле, где ему предъявлены аналогичные обвинения.