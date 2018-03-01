Захарченко назвал главный приоритет внешней политики ДНР

ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал союз с Россией важнейшим приоритетом внешней политики ДНР.

"Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией — наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция — культурная, экономическая, гуманитарная — уже идет, и мы с этого пути не свернем", — сказа Захарченко в ходе своего выступления на конференции общественного движения "Донецкая республика" в Донецке.