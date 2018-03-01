В ПАСЕ подтвердили планы провести заседание с представителями РФ 16 марта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Проведение ad hoc комиссии Бюро ПАСЕ 16 марта в Париже с участием российских парламентариев в силе, несмотря на прозвучавшие в четверг заявления о том, что Россия может выйти из Совета Европы из-за ЕСПЧ.

Как сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи, "встреча 16 марта, как и планировалась".

Ранее российские парламентарии подтвердили, что примут участие в мартовском заседании рабочей группы по гармонизации работы органов ПАСЕ и Совета Европы с участием России.

В ПАСЕ воздержались от комментария возможности выхода России из Европейской конвенции по правам человека, заметив, что не получали официальную информацию на этот счет.

В четверг источник РИА Новости в профильных российских ведомствах, сообщили, что власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. По данным источников, лишение российских парламентариев права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей. Собеседники агентства указали, что в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению ее членства в Совете Европы

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года, конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.