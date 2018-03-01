Профессионалов нет: Москаль рассказал о проблемах украинской полиции

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На Украине почти не осталось профессиональных полицейских, заявил губернатор Закарпатской области, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Москаля, с организованной преступностью должны бороться профессиональные сотрудники правоохранительных органов, знающие свое дело.

"А профессионалов сегодня нет, потому что они все люстрированы, кастрированы", — заметил губернатор Закарпатья.

Он также добавил, что большинство сотрудников украинской полиции уехали работать в Россию.

В рамках реформы МВД в 2015 году на Украине была создана Национальная полиция. В ее состав вошли патрульная, криминальная полиция, полиция охраны, специальная полиция, полиция особого назначения, а также органы досудебного расследования. Были ликвидированы такие структурные подразделения, как управление транспортной милиции, управление по борьбе с организованной преступностью, ветеринарная милиция и управление милиции по делам несовершеннолетних. Около 40% бывших милиционеров не прошли первый этап переаттестации, что привело к кадровым проблемам в ведомстве.