В Херсоне неизвестные разрисовали мемориал памяти погибших на Майдане

Неизвестные в Херсоне разрисовали мемориал памяти погибших на Майдане и в военной операции в Донбассе

Неизвестные в Херсоне разрисовали мемориал памяти погибших на Майдане и в военной операции в Донбассе

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Неизвестные в Херсоне разрисовали мемориал памяти погибших на Майдане и в военной операции в Донбассе, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области Украины.

Как сообщает ведомство, неизвестные разрисовали фотографии на Аллее Героев независимой Украины. "Принимаются меры по установлению очевидцев происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения. Предварительная правовая квалификация "хулиганство", — говорится в сообщении.

По данным местного издания 0552.ua, на стендах, посвященных памяти погибших на Майдане и на востоке Украины, неизвестные нарисовали свастики.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.