Мариуполь и еще восемь населенных пунктов остались без воды из-за непогоды

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины, сообщило в четверг министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Из-за обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение Покровска, Мирнограда, Доброполья, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Докучаевска и Мариуполя",- говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Мариуполь является одним из самых больших городов Донецкой области с населением 500 тысяч человек.
В ведомстве отметили, что прекращена подача воды и в Новолуганское. "Без воды 25 пятиэтажек",- добавили в министерстве.
Кроме того, более 2 тысяч абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области остались без света. В данный момент ведутся восстановительные работы.