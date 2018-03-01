Мариуполь и еще восемь населенных пунктов остались без воды из-за непогоды

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины, сообщило в четверг министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Из-за двух циклонов на Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

"Из-за обесточивания насосной станции КП "Вода Донбасса" прекращено водоснабжение Покровска, Мирнограда, Доброполья, Новогродовки, Угледара, Волновахи, Докучаевска и Мариуполя",- говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Мариуполь является одним из самых больших городов Донецкой области с населением 500 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что прекращена подача воды и в Новолуганское. "Без воды 25 пятиэтажек",- добавили в министерстве.

Кроме того, более 2 тысяч абонентов в Старобельском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области остались без света. В данный момент ведутся восстановительные работы.