Пушилин заявил, что пока не собирается участвовать в выборах главы ДНР

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что пока не планирует принимать участие в выборах главы республики, которые, как ожидается, пройдут осенью.

"Что касается участия или неучастия в выборах, у меня нет никаких намерений на данном этапе. У нас есть общественное движение, лидер общественного движения — непосредственно глава республики, на данный момент Александр Захарченко, и мы планируем поддерживать его", — сказал Пушилин журналистам, отвечая на вопрос о том, не собирается ли он сам принять участие в выборах.