Kaspersky Lab допустила подачу иска к властям Литвы

ВИЛЬНЮС, 1 мар — РИА Новости. Представители компании "Лаборатория Касперского" не исключают, что обжалуют решение литовских властей об ограничении использования ее программного обеспечения в государственных структурах, сообщил в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе представитель компании Евгений Григоренко.

В декабре прошлого года правительство Литвы обязало государственные структуры и компании в ближайшее время заменить программное обеспечение "Лаборатории Касперского". По мнению властей Литвы, продукция компании потенциально угрожает национальной безопасности страны.

"Нашей целью на сегодня является построение диалога с литовскими структурами. Если мы заметим, что подвергаемся дискриминации на специфическом рынке, то нам придется обратиться в суд", — сказал на конференции Григоренко.

Он отметил, что реакции от литовских структур на запросы компании в отношении ограничения использования ее программного обеспечения до сих пор не было.

"На следующий день после того, как правительство Литвы объявило о том, что наше программное обеспечение использоваться не будет, мы обратились в литовское министерство обороны с письмом, но ответа не получили", — сказал он, обратив внимание на то, что компания "Лаборатория Касперского" готова к диалогу.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Однако сама "Лаборатория Касперского" опровергает сообщения о своих связях с правительством РФ, считая, что она оказалась втянутой в геополитическую борьбу.

В Кремле считают решение американских властей политизированным. С этим согласны и опрошенные РИА Новости эксперты, которые также не исключают, что ситуация может быть связана с конкурентной борьбой.