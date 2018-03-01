Парламентские выборы в ДНР пройдут осенью 2018 года, заявил Пушилин

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Выборы в парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики состоятся осенью этого года, заявил в четверг председатель Народного совета ДНР, полпред республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Выборы главы ДНР также запланированы на осень. Как ранее заявлял глава ДНР Александр Захарченко, он планирует баллотироваться на второй срок.

"Особенности, порядок подготовки и проведения выборов определяют соответствующие законы Донецкой народной республики. Дату выборов назначает Народный совет. Но уже сегодня можно говорить о том, что выборы в ДНР пройдут этой осенью", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

В пресс-службе Пушилина уточнили, что речь идет о выборах главы ДНР и депутатов Народного совета.