ДНР считает закон о Донбассе попыткой легализовать преступные действия

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики расценивают принятие закона о реинтеграции Донбасса как попытку легализовать преступления Киева в отношении жителей региона, заявил глава Народного совета ДНР, полпред на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Мы расцениваем данную законодательную инициативу как попытку легализовать свои преступные действия, то насилие в отношении граждан Донбасса, которое совершалось и совершается по сей день властями Украины", — сказал Пушилин на заседании комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины.

По его словам, это попытка Киева скрыть преступления.