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Ядерная угроза со стороны США вполне реальна, считает член ОП

15:2801.03.2018
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© AFP 2018Cолдаты США. Архивное фотоCолдаты США. Архивное фото
© AFP 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Ядерная угроза со стороны США вполне реальна, об этом свидетельствуют их действия у границ России и размещение военных баз на территории европейских стран, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ России, сообщил Путин

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что большую озабоченность вызывают положения ядерной стратегии США: в частности, там указано, что США могут применить ядерное оружие в ответ на обычное вооружение и киберугрозу. Президент подчеркнул, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным.

"Если бы такой угрозы не было, то, наверное, о ней бы не говорили (первые лица государства — ред.). Это не те люди, которые просто бросают слова на ветер. Реально угроза существует. Иначе как воспринимать размещение ядерного оружия практически во всех европейских странах? Причем, более того, руководство этих стран даже не знает, есть ли ядерное оружие или нет на американской базе, которая находится на их территории. Они не информируют эти страны. А началось все с систем ПРО", — сказал Орджоникидзе.

По его словам, системы противоракетной обороны — это своего рода "ядерный стабилизатор", говорящий о том, что "ни мы, ни они применять ядерное оружие не будем, потому что мы открыты".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал о попытках России найти компромисс с США по ПРО

"Как только США вышли из договора, они поставили ПРО в Польше и в Румынии. Более того, это же не просто ракеты ПРО, там любые ракеты могут быть помещены, и наступательного характера в том числе, не только ракеты противовоздушные. А эсминцы, которые без конца заходят в Черное море, они, думаете, просто так туда заходят? Они вооружены ракетами, которые достают наши города основные. А почему к нашим границам уже максимально придвинулась вся их военная инфраструктура? Это же не мы к их границам наши войска подтянули, а, наоборот, они к нашим. Конечно, мы озабочены всем этим", — пояснил Орджоникидзе.

Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров, на конференции по разоружению в Женеве заявивший о том, что военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, сделал своего рода предупреждение о том, что России известно о возможной угрозе.

"Наш президент сделал акцент на доктрину национальной безопасности, в которой все было сказано по этому поводу, а Лавров предупредил, скорей всего: "смотрите, мы все знаем прекрасно", — считает собеседник агентства.

Орджоникидзе отметил, что Путин в своем послании заявил о необходимости максимально быстро поднимать экономику страны.

"Я считаю, это правильно. Не может быть сильной страна, если у нее слабая экономика. Наша страна должна быть сильной, и армия зависит от экономики так же, как и все остальные", — заключил член ОП РФ.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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armanilife
Надо ударить первыми!!!
15:50
01.03.2018
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