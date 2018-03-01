Украинские депутаты устроили массовую драку под флагом ЕС

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Луцке депутаты городского совета устроили массовую драку во время решения о сдаче земли в аренду. Видео опубликовано на YouTube.

Часть народных избранников потребовали доработать вопрос и продолжить заседание, однако им отказали. После этого один из депутатов включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в помещение. В это время его соратники устроили потасовку и заблокировали президиум. На видеозаписи слышно, как присутствующие скандируют: "Ганьба!" ("Позор!" — Прим. ред.).

Как отмечают местные СМИ, в драке, помимо депутатов, участвовали муниципальные чиновники и "неизвестные люди спортивной внешности". Все это происходило на фоне государственных символов — флагов Украины и Луцкой области, а также флага Евросоюза.

Украинские депутаты довольно часто прибегают к грубой физической силе, в том числе в парламенте страны — Верховной раде. Так, в октябре, во время обсуждения закона о реинтеграции Донбасса депутаты от партий "Самопомощь" и "Свобода" заблокировали трибуну, другие пытались им помешать, и в результате началась потасовка, а внефракционный депутат Юрий Левченко бросил в зал заседаний дымовую шашку.

Не раз в центре событий оказывался нардеп Владимир Парасюк: в декабре он напал на полицейского в суде Мариуполя, а в октябре ударил бывшего министра обороны, начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея.