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В мире

Минфин Латвии извинился за инфографику со слишком большой пенсией

14:4601.03.2018
14970
CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, LatviaУлица в городе Даугавпилс, Латвия. Архивное фотоУлица в городе Даугавпилс, Латвия. Архивное фото
CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, Latvia

РИГА, 1 мар – РИА Новости. Советник министра финансов Латвии Юрий Спиридонов от лица Минфина принес извинения всем, кого задела инфографика с примером пенсии в 1700 евро, сообщает Sputnik Латвия.

Вид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ранее на сайте ведомства появилась информационная картинка, которая объясняет, как в новом году будут распределяться налоги для пенсионеров. Пользователей социальных сетей возмутило, что для расчета взят размер пенсии, которую в стране получают лишь единицы, — 1700 евро.

"Я очень извиняюсь перед всеми, кто негативно отнесся к этой информации, на которых она произвела негативное впечатление. Я очень хорошо понимаю, какие пенсии в Латвии, приношу извинения всем, кого это каким-либо образом негативно тронуло", — сказал Спиридонов.

Чиновник пояснил, что информация была выдернута из контекста. По его словам, соцсети растиражировали ее только сейчас, хотя инфографика была опубликована на сайте в январе. (Sputnik отмечает, что в Twitter министерства она была выложена только 26 февраля).

По словам представителя Минфина, если говорить об очень маленьких пенсиях, то тут все просто – на выплаты в 250 евро налог равен нулю.

Мужчина держит в руках глобус
© РИА Новости / Андрей Иглов
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"Безусловно, это и пенсией назвать нельзя. Но она такая, потому что люди работали либо на микропредприятиях, либо получали деньги в конверте. И это приводит к такому расчету. Это очень неприятный факт, с которым надо считаться", — сказал Спиридонов.

Он объяснил, для чего нужен был пример с большой пенсией.

"Этот пример важен, потому после 1667 евро меняется ставка налога. Поэтому мы обязаны объяснить, что до этой суммы он платит 20% подоходного налога, а если выше — то он платит 23%", — подчеркнул советник министра.

В прошлом году средняя пенсия по старости в Латвии составляла 296,15 евро.

В июне прошлого года больше половины всех пенсий составляли 200—300 евро. Пенсию выше 1500 евро в месяц получали лишь 1 тысяча 680 человек.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Andrey Grinberg
Суть не в размере, а в том, что с заработанной пенсии платить еще налог.
14:55
01.03.2018
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