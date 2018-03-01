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В мире

В эстонской армии не поют про убийство русских, уверяют в Силах обороны

14:3601.03.2018
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© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фотоПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото
© AP Photo / Liis Treimann

ТАЛЛИН, 1 мар – РИА Новости. Вызвавшая скандал "Песня лесных братьев" действительно входит в официальный песенник эстонской армии, но исполняется в несколько иной версии, рассказали в Главном штабе Сил обороны прибалтийской республики.

Силы обороны Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских, пишут СМИ
Как сообщает Sputnik Эстония, военное ведомство официально заявило: утверждение, что якобы в 1-й пехотной бригаде солдат-новобранцев заставляют петь песню, в которой есть слова, призывающие "убивать русских", не соответствует истине.

"С 22 февраля в социальных сетях распространяется утверждение, будто в 1-й пехотной бригаде русскоговорящих срочных служащих заставляют петь оскорбительно звучащую для них "Песню лесных братьев", а в знак протеста составлено совместное обращение. Вышеприведенное утверждение не соответствует истине", — говорится в заявлении.

В военном руководстве пояснили, что 21 февраля рота связи 1-й пехотной бригады получила задание выбрать песню для своего подразделения. Младшие сержанты выбрали "Песню лесных братьев", которая не понравилась части срочных служащих.

"У каждого срочного служащего есть право обратиться к высшим командирам, и так один из срочных служащих роты и поступил. 22 февраля командир роты решил, что "Песня лесных братьев" не будет использоваться с таким текстом. Тем самым тема была закрыта для подразделения", – подчеркнул Главный штаб.

В ведомстве заявили, что "Песня лесных братьев" со старым текстом" не входит в число утвержденных в 1-й пехотной бригаде.

В сообщении не уточняется, осталась ли "Песня лесных братьев" песней роты связи, пускай и с более корректными словами, и если да, то чем заменили вызвавшие скандал строчки.

Дом правительства Эстонии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792
Sputnik выяснил происхождение оскорбительного для русских эстонского слова
Кроме того, по заявлению Главного штаба Сил обороны, "Песня лесных братьев" входит в официальный песенник эстонской армии: "В выпущенном в 2005 году сборнике военных песен эта песня приведена в современной версии с тем же месседжем – защита свободы Эстонии и сопротивление оккупации".

Ранее сообщалось, что правозащитный центр "Китеж" направил запрос в Министерство обороны Эстонии, чтобы выяснить, действительно ли солдат призывают петь строевую "Песню лесных братьев", прославляющую убийство русских. Информация поступила сразу от нескольких независимых источников. Русскоязычные солдаты отказались петь и теперь боятся, что понесут за это наказание, сообщил директор Правозащитного центра "Китеж" Мстислав Русаков.

В тексте, который якобы раздали молодым людям, содержатся следующие строки: "Теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибла" ("тибла" — презрительное по отношению к русским слово — Spitnik).

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Алексеев
Позор, что наши официальные власти на подобные унизительные оскорбления в адрес русских не очень-то реагируют. Мы очень любим сравнивать себя с США, но пиндостяне на такое к себе отношение давно бы рога поотшибали, попутно найдя в правительстве террористов.
15:15
01.03.2018
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