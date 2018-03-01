Пушилин: закон о реинтеграции не снимает с Киева обязательств по "Минску-2"

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса не снимает с Киева обязательств по выполнению минских соглашений, заявил в четверг Денис Пушилин — полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Последние законодательные инициативы украинского политикума, направленные на попытку оправдать свои преступные решения в отношении Донбасса, не снимают с Украины обязательств по реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он также отметил, что на встречах в Минске представители ДНР продолжают настаивать на согласовании механизмов введения в действие законов о предоставлении особого статуса Донбассу и амнистии.

"Ведь именно об этом договорились лидеры "нормандского формата" ещё в 2015 году в Париже и в 2016 году в Берлине", — добавил Пушилин.