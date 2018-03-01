Аэропорт Глазго закрыт из-за метели

ЛОНДОН, 1 мар – РИА Новости. Аэропорт шотландского города Глазго закрыт из-за метели как минимум до 15.00 (18.00 мск) четверга, сообщает сайт аэропорта.

"Наши сотрудники чистят снег не переставая с вечера вторника и продолжат делать это в течение дня. Мы советуем пассажирам не приезжать в аэропорт", — говорится в сообщении на сайте. Накануне в аэропорту отменили более 120 рейсов.

На юго-западе Шотландии продолжаются снегопады, по-прежнему действует самое высокое, "красное" погодное предупреждение.