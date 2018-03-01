Правительство Дании планирует принять закон о борьбе с гетто

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Дании в четверг рассмотрит законопроект по борьбе с неблагополучными районами страны, так называемыми "гетто", сообщает издание Local.

Как отмечает издание, ранее премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в своей речи, приуроченной к Новому году, объявил, что правительство планирует принять меры, чтобы "положить конец существованию гетто". В четверг правительство рассмотрит первый законопроект, связанный с выполнением этой задачи.

По данным издания, согласно законопроекту, наказания за определенные преступления в криминальных районах могут быть увеличены вдвое. "У полиции будет возможность ввести зоны, где будет применяться двойное наказание в чрезвычайных обстоятельствах", — пишет издание.

Также, по планам правительства, жилищные компании смогут отказывать в жилье арендаторам с наличием судимостей по уголовным статьям за последние пять лет или выселять обвиненных в совершении преступления. Для госслужащих, не сообщающих властям о плохих условиях проживания детей в районах, могут быть введены жесткие наказания от штрафа до тюремного заключения.

В рамках законопроекта предлагается облегчить городским управлениям доступ к личной информации жильцов неблагополучных районов. Также государство может уменьшить размер социальных выплат тем, кто переезжает жить в гетто, а городские власти не смогут переселять в такие районы тех, кто теряет работу.