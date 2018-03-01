ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Более тысячи жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса получили медицинскую помощь в самопровозглашенной Донецкой народной республике в рамках гуманитарной программы с начала года, сообщили в четверг в Минздраве ДНР.

Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты.

"Одна тысяча сто четыре пациента с подконтрольной Украине территории получили высокоспециализированную медицинскую помощь в рамках гумпрограммы с начала 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.

По данным ведомства, медицинскую помощь получили более 80 детей, более 200 пациентам с подконтрольного Киеву Донбасса проведены курсы лучевой и химиотерапии.

"Семьсот двадцать один пациент с подконтрольной Украине территории с начала 2018 года получил необходимую медпомощь на базе Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Отметим, что с 2018 года помимо уже функционирующих семи основных направлений Министерство здравоохранения ДНР расширило гумпрограмму", — отметили в министерстве.

В частности, в рамках гуманитарной программы также будут проводиться операции при травмах позвоночника, имплантация интраокулярных линз, а также вакцинация детей.

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