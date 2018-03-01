Патрушев обсудил с президентом Индонезии совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо, была подчеркнута важность взаимодействия стран по борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Собеседники подвели итоги состоявшихся в Джакарте российско-индонезийских консультаций по вопросам безопасности. С удовлетворением отметили, что подходы России и Индонезии по большинству актуальных международных проблем близки или совпадают. Подчеркнули важность конструктивного взаимодействия двух стран в области борьбы с международным терроризмом, в том числе в вопросах противодействия его финансирования", — говорится в сообщении.

Также обсуждались перспективы наращивания контактов правоохранителей, органов юстиции и спецслужб двух стран. Подчеркивается, что особый акцент был сделан на совершенствование договорно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности.