МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Затопленное захоронение коренных американцев возрастом около семи тысяч лет было обнаружено в Мексиканском заливе. Об этом сообщает National Geographic.

Отмечается, что впервые человеческие останки на этом участке были обнаружены в 2016 году — аквалангист нашел челюстную кость и отправил ее фото в Бюро археологических исследований Флориды.

После этого группа подводных археологов совершила погружение в 275 метрах от береговой линии и на глубине около 6,5 метра наткнулась на останки и артефакты: сломанную кость руки, фрагменты черепа и куски ткани, которые датируются пятью тысячами лет до нашей эры.

Исследователи предполагают, что изначальным местом захоронения был пресноводный пруд с торфяным дном, который впоследствии оказался затоплен морской водой. Тем не менее, останки хорошо сохранились благодаря особенностям почвы.