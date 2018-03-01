МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Затопленное захоронение коренных американцев возрастом около семи тысяч лет было обнаружено в Мексиканском заливе. Об этом сообщает National Geographic.
После этого группа подводных археологов совершила погружение в 275 метрах от береговой линии и на глубине около 6,5 метра наткнулась на останки и артефакты: сломанную кость руки, фрагменты черепа и куски ткани, которые датируются пятью тысячами лет до нашей эры.
Исследователи предполагают, что изначальным местом захоронения был пресноводный пруд с торфяным дном, который впоследствии оказался затоплен морской водой. Тем не менее, останки хорошо сохранились благодаря особенностям почвы.