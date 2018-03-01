Спикер Рады призвал провести консультации по закону о государственном языке

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал парламентские фракции провести консультации по закону о государственном языке после решения Конституционного суда (КС) об отмене закона о статусе русского языка.

КС Украины в среду признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.

Парубий назвал справедливым решение Конституционного суда, так как закон о статусе русского языка, по его мнению, провоцировал раскол Украины.

"Основным законом, который определяет основы государственной языковой политики на Украине, была и есть конституция, а статья 10 однозначно говорит, что государственным языком на Украине является украинский язык. Решение КС открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке, и я прошу политические фракции провести консультации по тем законам, которые есть в парламенте, чтобы мы могли обсудить и выйти на позитивное решение", — сказал Парубий в Раде в четверг.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.