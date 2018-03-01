В Киеве ждут возвращения двух осужденных в России украинцев

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Власти Украины ждут в пятницу возвращения двух осужденных в России украинцев, сообщила в четверг представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время в страну вернутся два осужденных в РФ украинца.

Как сообщила Геращенко, на заседании гуманитарной подгруппы в Минске поднимался вопрос обмена пленными.

"В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и стоим на том, что этот процесс освобождения наших в РФ должен быть разблокирован и продолжен", — написала Геращенко на своей странице в Facebook. Она отметила, что Киев в ответ готов передать россиян, "заблудших" на территорию Украины.

По ее словам, на заседании стороны не достигли договоренностей по обмену пленными в Донбассе. "Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в "нормандском формате". Мы не теряем надежду, что вытащим ребят из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.), но переговоры идут трудно. И стою на позиции, что все мы, участники группы, должны работать лучше", — заявила Геращенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.