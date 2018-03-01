МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Некоторые страны в надежде на получение дивидендов от США становятся рупорами антироссийской политики, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Некоторые в Европе просто по инерции увязывают дальнейшее развитие сотрудничества с Россией с выполнением Минских соглашений, хотя, конечно же, хорошо понимают, кто и почему их не выполняет. А отдельные страны в надежде на получение дивидендов из-за океана в открытую становятся рупорами антироссийской политики", — сказал собеседник агентства.

Читайте полный текст интервью с Александром Венедиктовым на сайте Ria.ru >>