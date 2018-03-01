Между США и КНДР проходит линия напряженности, считают в Совбезе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Основная линия напряженности проходит не между Северной и Южной Кореями, а между КНДР И США, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Надо понимать, что основная линия напряженности проходит не между Северной и Южной Кореями, а между КНДР и США", — сказал Венедиктов.

В то же время он признал, что объективных препятствий для диалога между США и КНДР нет. Вашингтон хочет получить гарантии, что результатом этих переговоров станет денуклеаризация Северной Кореи. Ким Чен Ыну же ядерное оружие нужно не само по себе, а в качестве гарантии того, что его не постигнет судьба бывших лидеров Ирака или Ливии, сказал собеседник агентства.

"Важно не обуславливать начало таких переговоров требованиями в адрес друг друга, а начать диалог, в ходе которого как раз и постараться снять взаимные озабоченности", — отметил он.

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