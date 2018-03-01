Военный бюджет США в десять раз больше российского, заявили в Совбезе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Военный бюджет США в 10 раз больше российского и нацелен на победу в войне, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

Администрация США представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года. Как следует из документа, президент США Дональд Трамп запросил около 700 миллиардов долларов на военные расходы. Из этой суммы 24 миллиарда должны пойти на модернизацию ядерной триады, 6 миллиардов — на ключевые системы противоракетной обороны (ПРО).

"Что касается военного бюджета США, то он более чем в 10 раз превышает российский и как раз и направлен на решение ключевой задачи нацстратегии – достижение уровня боеготовности и технического оснащения вооруженных сил, позволяющего одержать победу в крупномасштабном конфликте", — сказал Венедиктов.

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