Танкер под флагом Панамы сел на мель из-за сильного ветра в Японии

ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Танкер под флагом Панамы сел на мель недалеко от порта Такасаго в префектуре Хёго на западе Японии в результате обрушившегося на регион шквалистого ветра, утечки топлива не зафиксировано.

По данным телеканала NHK со ссылкой на представителей береговой охраны, инцидент произошел около 7 утра по местному времени (01.00 мск). Танкер QEMSTAR под флагом Панамы сел на мель примерно в 40 метрах от порта Такасаго.

На борту судна водоизмещением 3,4 тысячи тонн и длиной около 95 метров находятся 16 человек. Все члены экипажа — граждане Филиппин. По словам капитана танкера, судно село на мель во время швартовки из-за порывов шквалистого ветра.

В момент инцидента танкер, предназначенный для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ), был пуст. Утечки топлива не зафиксировано.

В ночь на четверг на значительной территории Японии были зафиксированы шквалистые ветра, вызванные образовавшейся зоной низкого давления. По данным Главного метеорологического агентства, скорость ветра в отдельных регионах в ночь на четверг достигала 32 метров в секунду.

Шквалистый ветер в Японии будет наблюдаться и в пятницу, его скорость составит 25-28 метров в секунду. Согласно прогнозу метеорологов, на северном острове Хоккайдо могут пройти обильные снегопады, в течение суток здесь может выпасть до 70 сантиметров снега. В прибрежных районах будет отмечаться повышение волн до 6-8 метров.

Шквалистый ветер привел к отмене 277 внутренних авиарейсов и сбоям в движении поездов, в том числе скоростных.