Токио выразил протест Сеулу из-за позиции по проблеме "женщин для утешения"

ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Япония заявила Южной Корее протест в связи с последними высказываниями южнокорейского президента Мун Чжэ Ина относительно позиции Токио по вопросу "женщин для утешения", сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Ранее в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Япония, "будучи виновной стороной", не должна говорить, что проблема "женщина для утешения" решена. Также корейский президент вновь подчеркнул неоспоримость территориальной принадлежности островов Токто (японское название — Такэсима). Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "не требует от Японии какого-то специального отношения", а надеется, что Токио "устранит разногласия с соседними государствами, которые были под ее гнетом, и будет идти вместе с ними по дороге к мирному и взаимному процветанию".

"Это (заявление — ред.) противоречит договоренности между Южной Кореей и Японией. Это чрезвычайно прискорбно. Мы немедленно по дипломатическим каналам проинформировали Южную Корею о нашей позиции и выразили решительный протест", — подчеркнул Суга.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. По заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Токио обязался выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода".

Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой, однако в конце декабря Мун Чжэ Ин заявил, что подписанное с Японией соглашение о "женщинах для утешения" не является решением этой проблемы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал подобные высказывания главы Южной Кореи неприемлемыми.