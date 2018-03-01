В Мексике жестоко убили модель из Венесуэлы

МЕХИКО, 1 мар – РИА Новости. Тело 26-летней девушки-модели со следами пыток обнаружено в пригороде мексиканской столицы Экатепеке, сообщает в среду портал Universal.

По предварительным данным, у девушки полностью изуродовано кислотой лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.

Это далеко не первое нападение на девушек, оказывающих в том числе услуги интимного характера в Мексике. Так, в конце декабря 2017 года в Мехико была убита девушка из Аргентины. Ее тело нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами.

Перед этим в штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил.